L'objectif principal de far cry est atteint: on s'amuse à parcourir l'open world à dézinguer une IA débile avec un gameplay arcade et nerveux.

Mais quand on regarde de plus près, les défauts posent quand même des problèmes dans la logique même du jeu. Trop de munitions, trop d'ennemis, trop de quêtes vides de sens à faire, on avance dans le jeu les yeux fermés et seul l'arbitraire de l'IA programmé pour te one shot va poser problème (mais ca va, elle reste débile les 90% du temps).

Et la prise de risque est inexistant, ce qui explique que le scénario est aussi maigre. Il a été pondu à l'arrache à la fin du développement avec 3 références bibliques et ca suffit pour ubisoft.



Les plus:



-Une bonne ambiance américaine

-Une bonne OST

-Des bons graphismes

-un bon gameplay arcade

-quelques passages sympas du scénario



Les moins:

-La routine ubisoft

-Beaucoup de personnages, presque aucun de marquant

-La mise en scène des quêtes

-L'arbre de talents sans intérêt

-les combats en avions

-Scénario très maigre et qui n'a presque aucun sens (même le coté meta est à coté de la plaque)

-L'IA encore plus débile que dans far cry 3



Moi la seule question que je me pose, c'est si vraiment y'a quelqu'un qui réfléchit chez ubisoft, parce qu'un jeu développé en 2/3 ans sans aucun esprit créatif derrière, ca sent de plus en plus la boite qui travaille à la chaine avec un cahier des charges tellement restrictif que personne ne semble pouvoir prendre une décision pour faire évoluer un jeu.

Et ca en est triste, comme 80% des jeux AAA actuels...