Voici une Information concernant le jeu God of War sur Ps4 :Apparemment, le mode 4K du jeu sur Ps4 Pro n'est pas à la hauteur. Selon le site Polygon, alors que le mode 4K pour le jeu God Of War sur Ps4 Pro améliore la qualité de l'image en utilisant un rendu en damier 4K, il ne parvient pas à maintenir une stabilité de 30 FPS lors des phases de combat et d’exploration. Selon eux, le jeu ne parvenait parfois pas à maintenir les 30Fps et les chutes sont assez fréquentes, donnant envie de passer en mode Performance…Source : https://segmentnext.com/2018/04/12/god-of-war-4k-mode-ps4-pro/