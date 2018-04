Elle inclut une optimisation de la 4K Ultra HD ainsi que deux nouveaux événements mondiaux : Blackout et Offensive, respectivement disponibles fin avril et fin mai. La mise à jour ajoute en plus pour tous les supports :



*Augmentation du taux d’obtention du matériel classé.



*Difficulté légendaire ajoutée pour les missions



*Appartement d’Amherst et Grand Central Station.



*Plus de 40 nouvelles recommandations.



*Les Événements Mondiaux offrent des nouvelles caches de kit de matériels classés spécifiques à chaque kit.



*Les joueurs ont désormais 20% de chance de recevoir du matériel classé en terminant une mission légendaire.



*Les tâches fournissent plus de Technologies de la Division.



*Les largages de ravitaillement du Season Pass octroient 100 Technologies de la Division.



*Corrections de bugs.