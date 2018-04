Hello à tous.J'aimerai revenir sur la polémique des tests Gamekult et vous proposer un autre regard sur leur travail.Je trouve qu'avec du recul, ils ont souvent raison dans leurs tests . Ils tranchent avec les tests de JV.com et Gameblog mais au final c'est ça qui est intéressant.À quoi ça sert d'avoir un clone test de JV.com ? La ligne éditoriale de GK est particulière. Ils sont exigeants et parfois semblent un peu blasés. Mais qui ne trouve pas que nous avons de moins en moins d'idées visuelles et de gameplay e les AAA ? (Hors Nintendo)Je ne parle même pas des jeux Ubisoft, qui sont cool mais qui sont des clones ...Bref la diversité fait du bien je trouve. À vos commentaires