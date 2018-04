Voici une Information concernant le jeu The Snack World : TreJarers :Un comparatif entre les deux versions est disponible ici :On ne peut pas dire que Level 5 ait fait un travail de fou. Pour rappel, le jeu sortira sur Nintendo Switch au Japon le 14 avril 2018, ce samedi donc…Source : https://www.gonintendo.com/stories/306884-the-snack-world-trejarers-gold-switch-vs-3ds-comparison

posted the 04/12/2018 at 03:58 PM by link49