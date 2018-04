Voici une Information autour du jeu The Witcher III : Wild Hunt :CD Project Red a récemment publié une mise à jour pour la Ps4 qui ajoute le support HDR. Bien que la mise à jour soit positive en général, certains ajustements de performances ont pu rendre le jeu plus mauvais qu'il ne l'était à l'origine sur Ps4. Après la publication de la mise à jour, des joueurs ont commencé à signaler sur les forums officiels de CD Project Red qu'ils sont confrontés à un problème au niveau de certains détail. Cela peut être assez gênant si vous voyagez à cheval ou si vous essayez simplement d'explorer le monde. Le problème peut être vu dans plusieurs vidéos partagées par les utilisateurs, comme celle-ci :Le problème semble avoir commencé après la sortie de la nouvelle mise à jour, qui ironiquement touche ce qui devait être optimisé. Plus qu'à espérer que CD Project Red puisse trouver la cause et la corriger dans une nouvelle mise à jour...Source : http://gearnuke.com/the-witcher-3-hdr-update-has-reportedly-introduced-new-problems-on-ps4/