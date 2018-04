Comme nous le rapportent nos confrères de GamesIndustry.biz, l'entreprise estime que la réalité virtuelle et la réalité augmentée ont pesé 3,2 milliards de dollars en 2017, avec un avantage pour la moins onéreuse AR, comme le montre le graphique ci-dessous. Ce que l'on remarque également, c'est que le domaine est promis à une avancée rapide avec, d'ici 2021, un chiffre d'affaires global de plus de 10 milliards de dollars, suite à une démocratisation progressive attendue.

posted the 04/12/2018 at 01:04 PM by blackninja