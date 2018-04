Bonjour a tous!Aujourd'hui on retrouve de plus en plus souvent des éditions collector des jeux qui sortent.Appellation plus ou moins mérité au vu de la qualité de certains, il arrive toutefois que l'on soit agréablement surpris de l'effort fait parfois.Du coup, je me demandais ce que vous cherchez en particulier dans une édition collector, quels sont vos attentes?Un magnifique écrin, une figurine de qualité, un artbook, une OST, un steelbook.... ?Le prix est il un frein a l'achat de ces éditions ?Voici a titre personnel ce qui me reste, a un ou deux jeux prêt qui doivent toujours être chez mes parents ^^Le budget que je peux allouer aux jeux vidéo n’étant plus celui qui était il y a encore quelques années, l'achat de collector devient assez rare, le prix étant rapidement un frein pour moi, et n'ayant pas beaucoup de place non plus ^^"Je vais principalement aujourd'hui vers les éditions standard des jeux.