Petit clin d'oeil à Evangelion, mais pas que, pour le final de la chaine, eh bien ils sont faits les choses en beauté, je vous laisse regarder. Même si je ne suis pas un grand de nolife car je regarde plus la TV depuis des années, mais pour les passionnés de la culture japonaise et geek, ça doit être un coup dur. Adieu Nolife.

posted the 04/12/2018 at 11:21 AM by shincloud