Voici une Information concernant le jeu God of War sur Ps4 :En attendant l'analyse complète et détaillée de Digital Foundry, IGN a posté cette vidéo :De quoi voir les différences entre ces versions. Pour rappel, cette exclusivité Ps4 sortira le 20 avril prochain...Source : http://fr.ign.com/god-of-war-4-ps4/35861/video/god-of-war-le-comparo-graphique-ps4-vs-ps4-pro

posted the 04/12/2018 at 09:06 AM by link49