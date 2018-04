Les succès à débloquer.

Non, nous n’avons pas bu (en tout cas pas là) et oui vous avez bien lu. La Nintendo Switch accueille bien des succès désormais, et même des succès Xbox. Ce matin nous avons scanné la liste des succès de Minecraft pour la Switch de Nintendo.[...]Cela signifie donc que l’arrivée du patch Better Together Update sur la Switch, ne devrait donc pas tarder. Il permettra de jouer en cross-plateform avec toutes les autres éditions du jeu et donc de débloquer des succès liés à son compte Xbox. Cette version Switch de Minecraft est composée de 79 succès pour 1750 G.