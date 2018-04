Hello,Petit retour rapide sur cette TV plutôt abordable (470€ env sur le net) UHD 4K / HDR (10 et Plus) de 49 pouces (env 129cm).Cette télé est pas trop mal pour son prix, la 4K est top et les modes d'affichages plutot corrects niveau colorimétrie et contraste.Concernant le mode HDR, j'ai eu des surprises sur certains jeux (le logo Far Cry 5 de l'ecran d'accueil est gris clair au lieu de blanc par exemple) mais c'est un + non négligeable !Voici une photo de Far Cry 5 upscalé en 4k et HDR actif (j'ai une one S donc pas de lecture jeux 4k natif)Malheureusement je n'ai pas plus en profiter pleinement, comme vous le constaterez sur la photo à gauche, le rétro éclairage fait des siennes (bandeau vertical sombre)... donc déjà retour SAV après 2H d'utilisation