Divers

J'ai eu une merde sur ma tablette/PC Lenovo Miix 700...



- J'ai eu une mise à jour de Windows 10. Ca a télécharger la maj et lors de l'installation j'ai eu un message d'erreur(0x800703f9)



Le PC ne voulant pas s’éteindre, j'ai fait un appuie long sur le bouton pour allumer, le PC a redémarré... Sur un écran bleu avec le message :



"Recovery

Your PC/Device needs to be repaired

The Boot Configuration Data for yout PC is missing ou contains errors. File:EFIMicrosoftBootBCD

Error code : 0xc0000034

You'll need to use recovery tools. If you don't have any installation media (like a disc or USB device), contact your PC administrator or PC/Device manufacturer."



- J'ai créé à partir de mon autre PC un "disque de réparation système" que j'ai mit sur une clé USB et j'ai booté dessus sur le portable. Mais toutes les options proposés ne fonctionne pas et quand je veut "Récupérer à partir d'un lecteur" puis "Supprimer simplement mes fichiers" ou "Nettoyer entièrement le lecteur" ça me met le message d'erreur :



"Nous avons rencontre un problème durant la réinitialisation du PC. Aussi, nous n'avons apporté aucune modification."





- Et quand j’essaie de faire juste une "Restauration du système" ça met :



"Pour utiliser la restauration du système, vous devez spécifier l'installation Windows à restaurer.



Redémarrez l'ordinateur, sélectionnez un système d'exploitation, puis sélectionnez restauration du système."





- Quand je choisit "Récupération de l'image système"



Ca met : ""Windows ne trouve pas d'image système sur cet ordinateur. Connectez le disque dur de sauvegarde ou insérez le DVD final d'un jeu de sauvegarde et cliquez sur Recommencer. Vous pouvez aussi fermer cette boite de dialogue pour affiche plus d'options"



et quand je choisit "Sélectionner un image système" ça me trouve aucune image





- Quand je choisit "Outil de redémarrage système", ça met "Outil de redémarrage système n'a pas pu réparer votre PC"





- Quand je choisit "Rétrograder vers la version précédente", ça met "Suite à un problème, nous n'allons pas pouvoir rétrograder vers la version précédente de Windows. Essayez plutôt de réinitialiser votre PC"











- Bon vu que je m'en fout de tout perdre sur ce PC, j'ai créer un "support d’installation de Windows 10" à partir du site MS, j'ai mit ça sur une autre clé USB, j'ai booté dessus pour réinstaller Windows (en plus ça m'aurais demandé le numéro de licence ? Lenovo me l'a donné ? Dans la notice de l'appareil ?). Bref je lance l'instal. Si je choisit "Mise à niveau" ça me met "l'option de mise à niveau n'ai pas disponible etc..." et si je choisit "Personnalisé : installer uniquement Windows (avancé)", ça met "Impossible d'installer Windows sur le lecteur 0, partition 1. (afficher les détails)" (c'est pareil sur les 2 autres partitions disponibles) et "Windows ne peut pas être installé sur ce disque. Le disque sélectionné a une table de partition MBR. Sur les systèmes EFI, Windows peut uniquement être installé sur la table GPT."







Comment faire pour réparer Windows ou carrément le réinstaller ? :'(