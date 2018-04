Unboxing

Hello ! J'ai eu la chance aujourd'hui d'être contacté par Razer pour tester leur stick arcade, le Razer Panthora !Je suis un gros fan de HORI, et je joue actuellement sur! J'en suis très satisfait, d'autant plus que je joue plutôt sur PC à SFV, sachant que j'ai le jeu sur PS4 et sur PC.Du coup... Je ne m'étais pas spécialement intéressé aux alternatives concurrentes, d'autant qu'à part MadCatz, je ne voyais pas trop quel sticks pouvaient être au niveau de ceux d'Hori... Quelle erreur de ne jamais avoir pris le temps de regarder les solutions de Razer !Et pourtant, j'ai une Razer Raiju (manette PS4), dont je suis très satisfait (sauf que la PS4 n'a que 2 ports USB, et que la Raiju doit être branchée en USB, du coup, j'ai tendance à utiliser ma manette Hori Onyx qui a la bonne idée d'être sans fil), une souris Razer deathadder que j'ai remplacé par une logitech G203 (je ne saurais vous expliquer, j'arrive à mieux gérer dans overwatch avec celle-ci) et un casque Razer Man O War, fragile avec un micro pourri, mais ça passe...Bref, je connais très bien la marque, et niveau Stick Arcade, je suis vraiment impressionné par la qualité de celui-ci ! Déjà, on a une assistance à l'ouverture par vérin (!) pour ceux qui aiment bidouiller leur stick. Je ne suis pas bricoleur, je n'y toucherais pas, mais je sens bien qu'il s'agit d'un stick pour pro-gamer - c'est d'ailleurs le stick officiel du Capcom Pro Tour !Niveau maniabilité, c'est sûr que c'est un cran au dessous du Real Arcade 4 de Hori, notamment au niveau du stick lui même qui est très "clicky", ce que je kiffe, en revanche, à mon niveau, ça devient difficile de faire la différence entre tous ces Sticks Arcade, mais vous pourrez voir la différence de prix :-150€ environ le RAP4 ( https://amzn.to/2qpGscl -270€ environ le Panthera ( https://amzn.to/2GRXsST -35€ environ le fightstick arcade de MadCatz ( https://amzn.to/2qnOqSo D'ailleurs, je n'ai jamais testé ce dernier, je vais tenter d'en acquérir un pour voir si ça apporte un bon confort de jeu à petit prix.Bref, tout cela pour vous dire que oui, le Razer Panthera (et non Panthora comme je le vois écris parfois) est LE meilleur stick arcade auquel j'ai touché à ce jour, qu'il en est la rolls et me semble être ce qui se fait de mieux en la matière, mais comme toujours chez Razer : ça se paye cher... Très cher...Ma première impression est que le RAP4 reste le meilleur rapport qualité prix (d'autant que tout le monde n'a pas besoin de modifier ses boutons ou le dessous de son Stick Arcade), mais j'en reste pas moins fasciné par ce Razer Panthera. Ah oui, gros bémol : Alors que le Rap4 (Hori) est compatible PC/PS4 et PS3, Razer, fabricant PC à la base, ne propose que la compatibilité PS4 et PS3 ! Dommage, car à choisir, j'aurais préféré du PS4/PC voir même du PS4/Xbox One (même si je suppose qu'il doit y avoir des soucis de droits à ce niveau), ce qui penche encore à la faveur du RAP4... Moins cher, d'une qualité déjà prodigieuse et en plus compatible avec plus de plateformes...M'enfin, je ferais un test détaillé du stick un peu plus tard pour ceux que ça intéresse ! Je ne suis pas un spécialiste en la matière... Mais si ça peut aider des indécis