J'me re-matais cette video et quelle connerie de l'avoir annulé quoi.Meme si la derniere video de presentation jouable a 4 avec le boss etait chiante (d'ailleurs je pense qu'ils n'auraient jamais du foutre de multi la dedans), celle-ci malgrés un framerate foireux, alpha oblige, claquait bien.Est-ce que MS aura en stock un jeu de ce calibre a l'E3 ?

Like

Who likes this ?

posted the 04/11/2018 at 09:35 PM by guiguif