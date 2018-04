Voici une Information concernant le jeu Spider-Man sur Ps4 :Il y a encore beaucoup d'éléments à révéler, y compris la mécanique du combat. Dans la vidéo ci-dessous, Bryan Intihar a approfondit certains des mouvements, des capacités et des gadgets que Spider-Man utilisera pour se débarasser de ses adversaires :Pour rappel, le jeu Spider-Man sortira sur Ps4 le 07 septembre prochain...Source : http://www.gameinformer.com/b/features/archive/2018/04/11/how-combat-works-in-spider-man.aspx

posted the 04/11/2018 at 07:51 PM by link49