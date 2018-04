Mimimi productions (bientôt renommé Mimimi tout court) continue de travailler sur son nouveau jeu appelé temporairement Codename Kartofell (nom de code patate, ça ne s’invente pas) et il nous annonce que le jeu est passé en version alpha.On ne sait pas encore grand-chose de ce mystérieux jeu à part que cela sera dans le même genre que Shadow Tactics mais dans un nouvel univers. Le studio précise bien qu’il ne s’agit pas de Shadow tactics 2.On apprend entre autre que ce projet permet à Mimimi de mettre en pratique de nouvelle technique de travail comme la motion capture ou les enregistrements audio à plusieurs.

posted the 04/11/2018 at 06:06 PM by celesnot