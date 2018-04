Voici une Information autour, entre autres, du jeu Nintendo Labo :Ceci se base sur les Réservations effectuées du 02 au 08 avril 2018 dans les Enseignes Comgnet. Le jeu The Snack World Treasures Gold fait son entrée, God of War sur Ps4 perd une place, Nintendo Labo Toy-Con 01 reste stable, Nintendo Labo Toy-Con 02 perd une place, et Persona Dancing Deluxe Twin Plus et Persona Dancing All-Star Triple Pack resent stables…Source : http://www.comgnet.com/ranking/