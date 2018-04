SteamSpy vient d'annoncer que Valve a changé le statut par défaut des profils des utilisateurs de Steam, lesquels sont désormais privés et non plus publics. La conséquence de ce changement en apparence anodin ? Si le statut des profils n'est pas rétabli, la célèbre plateforme de statistiques ne sera plus en mesure d'opérer car incapable de sonder les jeux en possession des utilisateurs.



Véritable bénédiction dans un contexte où les chiffres de ventes du dématérialisé sont, plus encore que les autres, jalousement conservés par les entreprises, SteamSpy s'appuie depuis des années sur l'API de Steam pour sonder les profils des utilisateurs, lesquels étaient jusqu'ici publics à 99%, et permettait ainsi à tout le monde d'avoir une idée souvent très juste des ventes d'un jeu, avec une légère marge d'erreur. Tenue par Sergey Galyonkin, qui est finalement moins connu pour son poste de directeur de publication chez Epic Games, la plateforme est devenue au fil des années un outil de référence d'autant plus incontournable que la lisibilité de la boutique de Valve se fait de plus en plus difficile.



Sans SteamSpy, personne ne saurait avec autant d'exactitude que Far Cry 5 a déjà dépassé les ventes totales d'Assassin's Creed Origins, que Ghost of Tale mérite sans doute mieux que ses 40 000 ventes, que Ni no Kuni II ne s'est pas plus vendu sur PC dans le monde entier que sur PS4 rien qu'au Japon, que le pic d'affluence de LawBreakers hier était de 7 joueurs, ou encore que NieR Automata se rapproche du million notamment grâce aux joueurs chinois qui représentent le second plus gros marché du jeu.



En dehors du fait qu'il représente un outil extrêmement pratique pour les membres de la presse et les joueurs curieux lorsqu'ils veulent se faire une idée formidablement rapide et précise des ventes de chaque jeux disponibles sur Steam, mais aussi de leur démographie et de leur affluence actuelle, la raison d'être de SteamSpy au yeux de son créateur était surtout de faire office d'outil de statistiques destiné aux développeurs, pour les aider à mieux sonder le marché et prendre des décisions importantes en conséquence sur le plan créatif ou commercial. Récemment, Sergey Galyonkin avait encore organisé un un bilan annuel dans le cadre de la GDC montrant en quoi sa plateforme est une source d'informations inestimable pour étudier les tendances du jeu vidéo sur PC.



