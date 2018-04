On a une fausse image de la Wii a cause du très grand nombre de jeux sans intérêt sortis dessus mais bien exploité, cette console pouvait faire des ravages.Autant j'arrive encore à supporter le rendu d'une Wii sur un écran plat, autant une PS2 j'ai limite envie de vomir tellement l'image est dégueulasse et infecte.En ce moment je découvre Super Mario Galaxy sur Wii U (avec upscaling 1080p) et que dire à part que c'est un émerveillement de tout les instants.D'ailleurs pour jouer à la Wii dans les meilleures conditions sans passé par l'émulation, rien de mieux qu'une Wii U je vous confirme