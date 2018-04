Hello GK,Je suis fier de vous présenter mon nouveau projet, sur lequel j'ai passé déjà de nombreuses heures. J'ai en effet décidé d'effectuer une colorisation du mangaMon premier exemple, le voila, et e n'en suis pas peu fier :A titre de comparaison, voila la planche originale :J'ai fait autant le travail de cleaning que de coloriage moi-même, autant dire que c'est vraiment un travail d'orfèvre, mais le résultat, je pense, en vaut vraiment la chandelle.Etant donné le temps nécessaire à effectuer le gros travail sur cette première image, je pense que colorer tout ce qui est sorti jusqu'à maintenant va prendre du temps, vous devrez prendre votre mal en patience

Who likes this ?

posted the 04/11/2018 at 04:37 PM by impair