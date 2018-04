Vous aimeriez voir l'arrivée d'un parc d'attraction dédié à l'univers Pokémon ?Et bien c'est la rumeur "Pokémon" du jour car selon des informateurs de chez WFTV, il y aurait des bruits de couloirs chez Universal Studios comme quoi une zone Pokémon pourrait également voir le jour dans à Universal Orlando.Cela fait suit à l'actualité, qui si vous avez suivit, d'un zone nommée "Super Nintendo Word" officialisé l'an dernier, un partenariat entre Nintendo et Universal Studios pour la construction d'attractions sur les licences Nintendo, dont la licence mascotte de la firme japonaise Super Mario.D'après ces mêmes informateurs, la zone Pokémon devrait voir le jour pour 2020, donc si l'information est vraie on devrait tôt ou tard cette année avoir une officialisation sachant que Nintendo souhaiterait voir l'ouverture de sa zone "Super Nintendo World" idéalement pour 2020 (JO de Tokyo). Alors, un nouveau partenariat cette fois avec Pokémon Company ? Après Nintendo, ce serait assez logique de voir Nintendo/Pokémon Company sur partenariat pour une zone entièrement dédiée à Pokémon.Sachant que des parc attractions Pokémon, il en a existé notamment en asie, mais ce furent des attractions éphémères (plus de l'ordre de fêtes foraines en fait).