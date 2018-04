Voici une Information concernant le jeu God of War sur Ps4 :Selon Jon Edwards, le chef de produit, interviewé par MCVUK, les réservations sont en phase avec les attentes de Sony à ce stade et il prévoit une augmentation significative une fois les tests mis en ligne. Il a ajouté que Sony continuera à soutenir le jeu toute l'année, car c'est un titre clé pour l'éditeur. En Europe, God of War est l'un des grands titres pour 2018 et l'investissement marketing va être conséquent, avec une forte campagne promotionnelle, à la télévision, au cinéma, dans la rue et sur les sites, de jeux vidéo et les médias traditionnels. Pour rappel, le jeu sortira le 20 avril prochain…Source : http://www.indiannoob.in/sony-satisfied-with-god-of-war-pre-orders-expects-more-after-reviews-come-out-and-assures-continued-support/