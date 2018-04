Jeux Vidéo

South Park: L'Annale du Destin - édition collector avec la figurine du Coon et les cartes postale à 35 € au lieu de 99 €.Par contre je garantie pas que le code du 1er jeu (Le Bâton de la Vérité) fonctionne toujours vu que l'offre était censée s’arrêter le 31 janvier 2018, mais ça peut marcher... Ca met déjà arrivé de rentrer un code censé ne plus marcher depuis quelques mois et au final a fonctionnéPS4 : https://www.amazon.fr/gp/product/B01H1V9TMU/ Xbox One : https://www.amazon.fr/gp/product/B01H1V9U24/ Et pendant ce temps sur Switch : https://www.amazon.fr/gp/product/B07BBZWVSC/