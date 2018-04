Si il y a bien des jeux qu'on aurait jamais imaginé revoir (hormis retrocompatible Xbox One), Bullet Witch de deu-Cavia en fait surement parti.Pour rappel il s'agit là d'un des premiers jeux sortis sur 360, un TPS old-school (c'est a dire sans systeme de cover) ou on affronte une armée de morts vivants avec une sorcière qui se bat avec un fusil-ballet.Le jeu techniquement plus qu'a la ramasse (moche, ralentissements a gogo) reposait avant tout sur le design de son heroine (ça tombe bien tout les tenues en DLC seront inclues d'office), son main theme et ses quelques sorts supremes qui avaient tout de meme une certaine gueule.Tout ça sera edité par Xseeds pour 15 euros