Aussitôt annoncé, aussitôt scanné.Yokai watch 4 se montre timidement avec ce premier scan pour radin qui nous montrera pas grand chose.Mais ça permet de voir un peu la direction artistique de cet épisode Switch.Level 5 nous donne rendez vous cette année et en exclusivité Switch.

Who likes this ?

posted the 04/11/2018 at 12:43 PM by kidicarus