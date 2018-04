Vous vous souvenez du jeu Starlink : Battle For Atlas, avec des vaisseaux spatiaux à construire,comme les Skylanders ou LEGO Dimensions ?Les vaisseaux ont l'air super classe et je pense craquer.Le jeu serait prévu pour le mois d'Octobre sur PS4, One et Switch.Le prix du starter pack serait de 85€Reste plus qu'a attendre l'E3 2018 pour une officialisation.J'attends aussi d'en savoir plus sur Skull & Bones