Sam Fisher de Splinter Cell qui parle de l'un des Snake - sans doute Solid - de la saga Metal Gear ? Oui, c'est bel et bien le cas dans cette scène de Ghost Recon: Wildlands :







Pour ceux qui ont du mal avec l'anglais, cela donne ça :



- J'ai entendu dire qu'ils n'en faisaient plus des comme moi désormais... Quoique, il y avait cet autre gars. Infiltration militaire. Il portait un bandana ou quelque chose comme ça...

- On m'a dit qu'il est finalement à la retraite.

- Vraiment ?

- Ouaip.

- Alors il n'y a plus que moi...



Le message est clair : Metal Gear n'est plus et il ne reste que Splinter Cell. Un dialogue plutôt bien écrit et l'acteur de Sam y met vraiment du sien. On remarque d'ailleurs que Sam a pris un sacré coup de vieux, tout comme Snake dans Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots.





Si ça, ça n'annonce pas le retour de Splinter Cell à l'E3 2018, je ne sais pas ce que c'est.