Le jeu Hyrule Warriors: Definitive Edition sera disponible le 18 Mai est le poids de la version Switch est dévoilé.

La version Switch pèsera 12,8 Go, donc il faudra faire de la place dans la console.

Cette nouvelle version contient toutes les cartes, tous les personnages et toutes les missions d'Hyrule Warriors sur Wii U et Hyrule Wariors: Legends sur les consoles de la famille Nintendo 3DS, ainsi que tous les contenus téléchargeables premium d'origine. Par ailleurs, cette version inclut également de nouvelles tenues de Link et Zelda basées sur The Legend of Zelda: Breath of the Wild.



Vous pourrez ainsi jouer à Hyrule Warriors où, quand et avec qui vous le souhaitez, avec 29 personnages jouables et des graphismes jusqu'à 1080p en HD avec le mode TV et du multijoueur pour deux avec une seule console, chaque joueur se munissant d'un Joy-Con.

