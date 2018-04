Voici une Rumeur autour du jeu Kingdom Hearts 3 :Selon le revendeur Target, le jeu sortirait le 01 novembre 2018, avec la possibilité de le commercialiser un jour plus tôt, le 31 octobre 2018 donc. Reste plus qu'à attendre une confirmation de la part de Square-Enix, surement durant le prochain E3. Pour rappel, le jeu sortira cette année, sur Ps4 et Xbox One...Source : https://dotesports.com/the-op/news/kingdom-hearts-3-target-retail-listing-22637