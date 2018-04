Hello les gameurs,Aujourd'hui on va sur un jeu cool et sans prise de tête, allons découvrir De Blob 2 dans sa version Resmastered sur Xbox One X, un jeu haut en couleur. Ce n'est pas une version complètement rehaussée mais elle fait le job et ceux qui l'ont déjà dans une version antérieure il ne vaudra pas forcément un rachat, faut être honnête.Comme je le dis au début de la vidéo, si vous êtes intéressés et que vous avez la Xbox One je fais un petit concours sur la chaîne pour gagner un exemplaire. N'hésitez pas à participer, la chaîne est toute nouvelle, pas beaucoup d'abonnés et faut être franc plus facile de gagner !Let's GO !