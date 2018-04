J'aimerai me procurer un raspberry par curiosité vu tout le bien qu'on en dit, mais malgré une recherche, j'arrive pas à me décider du modèle à prendre entre le RB3 et RB3 B+.



Quelqu'un peut m'expliquer les différences?



Sur Amazon, je suis tombé sur un modèle de RB3 b+ distribué par "Melopero", et j'aimerai savoir si c'est un produit officiel?



Aussi, qu'est-ce que ça vaut comme lecteur multimédia (films et musiques?)? tout les formats sont compatibles?



Et pour Netflix, ça passe nickel dessus?



Merci pour vos réponses.



PS: J'aimerai savoir si sur le lien qui suit, j'ai tout ce qu'il faut niveau matériel pour me lancer dans l'aventure raspberry:



https://www.amazon.fr/Raspberry-Model-Official-Essentials-BLACK/dp/B07BFVYMJY/ref=sr_1_2_sspa?ie=UTF8&qid=1523386034&sr=8-2-spons&keywords=raspberry+pi+3+b%2B&psc=1