Tandis que les americains auront le droit a une version physique contenant les 2 compilations sur PS4 et One (seulement la premiere sur Switch, l'autre sera inclue en demat via un code, les cartouche toussa), en Europe nous n'aurons aucun choix car toutes les consoles seront servis a la meme enseigne: Uniquement du demat.Sortie le 24 Juillet pour 19,99 euros.