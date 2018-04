Bonjour à tous,

Je suis un lecteur de l'ombre mais fidèle à ce site.

Pour les présentations j'ai la trentaine dépassée, je suis infirmier et je suis un immense fan des Floyd.



Je propose à la vente plusieurs de mes jeux aujourd'hui.

Sur Xbox One :

- Dead Rising 3 édition apocalypse, neuf encore scellé = 20 €

- Gears of war 4 (contient code pour avoir les 4 jeux bonus Gears of War) neuf encore scellé = 20 €

- Dead Island definitive edition ( dead island 1 + riptide + code pour avoir retro revenge) neuf encore scellé = 20 €

- Dark Souls 3 Apocalypse Edition (le jeu + la bande son + un steelbook + un code pour avoir le premier dark souls en dématérialisé ) neuf encore scellé = 45 €



Sur PS4 :

- Shadow of the colossus (+ 1 code DLC pour avoir 1 épée Life Sword + 1 thème dynamique ), très bon état = 29 €

- Dragon Quest Heroes 2 (rapporté d'Angleterre) neuf jamais ouvert = 25 €

- Far Cry 5 Edition Gold (jeu + Season pass pour avoir tous les DLC), neuf jamais ouvert = 69 €

- Metro Redux (compilation de 2 jeux métro) bon état = 19 €



Tous les jeux sont proposés frais de port inclus, envoi par lettre avec numéro de suivi.



Egalement je propose à la vente une Xbox One S 500 go blanche qui n'a servi que 3 heures. Achetée en Novembre 2017 ( fournie avec notices boite accessoires ... )et bien entendu fournie avec sa facture qui fera office de garantie. J'offre avec un code pour avoir 3 mois de Xbox Live + 3 mois de Gamepass.

Juste à signaler : j'ai refermé le carton avec du scotch de déménageur marron. Son prix = 160 frais de port inclus.



Je prends les frais de port à ma charge, c'est à dire que j'envoie en colissimo la console avec assurance à la hauteur du produit ainsi que remise contre signature.



J'accepte uniquement et j'insiste sur le uniquement un paiement via Paypal. ( sans majoration des frais)



Je suis disponible pour répondre à vos questions.