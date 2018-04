Voici une Information concernant le jeu God of War sur Ps4 :Durant le PlayStation Experience 2017, Cory Barlog avait déclaré que la durée du jeu était d'environ 25 à 35 heures, puis lors d'une récente interview avec Kinda Funny Game, de plus de 43 heures. Depuis, deux joueurs ont fini le jeu via les kit de presse. Il a fallu environ 19 heures à DayRider1 pour finir le jeu sans faire aucune quête annexe et mini-boss, donc en se concentrant uniquement sur l'histoire. Le joueur 310DDiddy a ajouté qu'il a terminé le jeu en 18 heures et 45 minutes. Pour rappel, le titre sortira le 20 avril prochain...Source : https://www.gamepur.com/news/28784-god-war-main-story-takes-19-hours.html