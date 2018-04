Voici une Rumeur autour d'un possible jeu à paraitre sur Nintendo Switch :On commence par le titre, qui serait Animal Crossing : GlobeTrotter. Et on continue avec une image de son hypothétique rendu :Plus qu'à attendre une officialisation de Nintendo pour être fixé, et voir surtout si le jeu est aussi prévu pour cette année, comme le suggère la première image...Source : https://www.resetera.com/threads/rumor-possible-animal-crossing-switch-photos-leaked-on-reddit-animal-crossing-globetrotter.35153/