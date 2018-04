Gematsu

Are there any plans to port No More Heroes 1 and 2 to Switch? Or is it something you at least want to do ?Suda: “Oh, 1-2-Switch. No More Heroes 1-2-Switch, yeah… It would be awesome if we could do it, but I still have to figure it out. Marvelous and Grasshopper Manufacture share the IP, so I would have to get their permission.”Traduction : "Est-il prévu de porter No More Heroes 1 et 2 sur Switch ? Est-ce quelque chose que vous voulez au moins faire ?"... No More Heroes 1-2-Switch, ouais...Ce serait génial si nous pouvions le faire...Marvelous et Grasshopper Manufacture partagent la propriété intellectuelle, je devrais donc obtenir leur permission."