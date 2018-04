THQ Nordic annonce un remasterd de Red Faction : Guerrilla qui s'appellera tout simplement Red Faction : Guerrilla Re--tered.Le jeu est prévu pour Juin sur PS4 et One.Voici la box, ainsi que des images du jeuLe jeu sera compatible 4K et optimisé sur Xbox One X et proposera de meilleurs effets lumineux, des ombres plus réalistes et des graphismes retravaillés.Malheureusement, les DLC's d'origine ne seront pas disponible dans les versions One et PS4 mais dans la version Steam.