Je vient de tomber sur la bande annonce du jeux sur l'eshop switch. Il vient d'être lister pour sortir le 12/04/18. Je trouve dommage d'ailleurs ce genre de pratique, car parfois on est prit de cour et on avait pas forcément l' intention de prendre des jeux comme ça.

Il sera vendu a 22,99€ et pèse 1 go.



C'est un jeux dans le style survie horreur.



Mais concrètement si des personnes qui on déjà joué ou qui en connaissent plus, je serait pas contre pour des compléments d'info.



Pour l'heure je l'ai mis dans la liste des jeux a suivre, et d'ailleurs je commence a en avoir un paquet...