Voici une Information autour du jeu Sunset Overdrive :James Stevenson déclare qu'en ce moment, toute son équipe est concentré sur le jeu Spider-Man à paraitre sur Ps4. Cependant, cela ne signifie pas que le Studio Insomniac Games a complètement oublié la propriété exclusive à la Xbox One, Sunset Overdrive. A la question pour savoir si le Studio avait des idées pour une suite possible au premier Sunset Overdrive, Stevenson a simplement répondu que le Studio avait déjà beaucoup d'idées. Plus qu'à espérer que ça se concrétise...Source : https://gamingbolt.com/insomniac-discusses-resistance-collection-sunset-overdrive-xbox-one-x-patch-and-sunset-overdrive-2-in-qa