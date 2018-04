C'est à l'occasion d'une séance de questions / réponses organisée sur le forum ResetEra que le studio Insomniac Games s'est exprimé à ce propos. Selon le responsable de la firme, la publication d'un patch 4K pour la Xbox One X a peu de chances de se produire. Cela serait en effet impossible à réaliser en interne puisque les développeurs sont déjà occupés par le très attendu Spiderman :



"Ce n'est pas dans les cartons à l'heure actuelle. Le code de notre moteur est vieux de plusieurs années et rouvrir le projet et essayer de l'arranger ici et là, sur du nouveau matériel, sans compter les tests et ressources que cela représente, ce n'est pas quelque chose que nous sommes en mesure de réaliser en interne. Pour le moment tout le monde est concentré sur le Spider-Man de Marvel."