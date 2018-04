All-Star Fruit Racing propulse les joueurs dans des îles remplies d'action : entre dérapages à travers des loopings, des sauts insensés, et des pistes défiant la gravité, parcours les championnats, les courses et les divers défis dans un monde ultra coloré rempli de décors à couper le souffle !

Hello Kitty Kruisers sur Switch doit trembler. Un sérieux concurrent vient de rentrer dans la course avec le jeu All-Star Fruit Racing.All-Star Fruit Racing est un jeu déjà disponible sur Steam en Early Acces depuis 2017.Le jeu sera disponible le 31 Juillet sur PS4 et Switch en version boite.