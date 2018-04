Bonjour à tous besoin de vos avis, arguments . Je viens de changer de (TV Philips 55POS9002F) et j'aimerais en profiter à fond .Actuellement je suis sur Xbox one 1er du nom et j'hésite à prendre la x . Ma question est la prendre maintenant ou attendre fin d'année pour éventuellement une baisse de prix ou pack avec jeux ?les personnes qui la possède le changement est t'il vraiment impressionnant vs xbox one ?Merci de vos retours