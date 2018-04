Ce n'est qu'un début, il suffit de voir le site de NISAmerica pour s'en convaincre...

C'est lors d'une interview accordée à nos confrères britanniques de MCV que l'éditeur NIS America, très actif sur Nintendo Switch depuis quelques mois, s'est exprimé par la voix de son président Takuro Yamashita au sujet de la console hybride, mais également du lien qui s'est construit entre Nintendo et sa société. Avec quelques surprises à la clé.Pour débuter, parlons chiffres. Figure de proue de NIS America qui, on le rappelle, est né de l'ambition du studio Nippon Ichi Software à faire connaitre ses produits en dehors de l'archipel japonais,Mais l'information surprenante c'est surtout queLe constructeur japonais a en effet contacté l'éditeur, mais également la société SNK détentrice des droits, lors de la dernière Gamescom qui s'est tenue à Cologne afin de devenir l'unique distributeur du jeu. Le titre sortira donc en version physique exclusivement sur Nintendo Switch en Occident, pendant que les joueurs PS4 se contenteront de la version dématérialisée.Une décision qui n'est pas qu'une histoire de gros chèque semble-t-il puisqueCela devrait concerner Tohou Kobuto V: Burst Battle (aussi sorti sur PS4) et The Longest 5 Minutes (aussi sorti sur PSVita).[...]Au sujet de Ys VIII justement, le producteur Alan Costa promet que les erreurs de localisation apparues sur les versions Playstation ne se reproduiront plus et que la société veille plus que jamais à fournir un travail de qualité sur ses produits. Voilà qui est dit.