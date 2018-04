Voici une Information concernant le jeu Dragon Quest XI :Hokuto Okamoto précise qu'aucun contenu ne serait censuré. Bien sûr, certaines phrases dans les dialogues seront adaptées par le processus habituel de localisation, mais même la technique "puff puff" sera laissée intacte. Il précise que celle-ci risque de surprendre les nouveaux venus, parce que c'est juste hilarant. De plus, le mini-jeu "Magic Slot", basé sur le concept de pachislot, assez similaire aux machines à sous, mais spécifique au Japon, ne sera pas supprimé. En effet, Square Enix a choisi de le laisser dans la version occidentale du titre. Pour rappel, le jeu sortira en Occident le 04 septembre prochain, sur PC et Ps4…Source : https://www.dualshockers.com/dragon-quest-xi-no-censorship-yes-puff-puff/

posted the 04/09/2018 at 12:10 PM by link49