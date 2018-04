On apprend que les romans de Nier Automata seront dispo en occident traduit en anglais. Il se peut qu'une traduction française arrive chez nous aussi.Voici l'interview de Yoko Taro lors du PAX;D'ailleurs Yoko Taro a répondu aux questions de certains personnes lors du pax.Pour lui , Nier automata conclu l'oeuvre entier de la story line de la série. Il ferait uniquement une suite si SE le décide ainsi. Il se peut aussi qu'il travaillerait sur une nouvelle IpEspérons que le prochain jeu qu'Il fera aura un plus gros budget. Il faut harceler Saito d'après lui xD. Car c'est lui qui décide.

posted the 04/09/2018 at 11:49 AM by lion93