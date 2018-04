Bonjour, Je recherche une Box Android TV pour une vieille TV Full HD. Elle servira essentiellement pour mater Netflix. J'ai déjà un peu regardé mais il n'y a que des Box Android TV 4K. Je recherche quelque chose de simple à utiliser et qui ne rame pas trop, avec un port ethernet. Laquelle me conseilleriez-vous ?

Who likes this ?

posted the 04/09/2018 at 08:20 AM by carapuce