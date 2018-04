Ça faisait longtemps que je n’avais pas donné un avis sur un jeu, mais j’avais vraiment envie de le faire pour celui-ci.Lorsque je regardais la ludo PSVita au moment ou j’ai enfin eu envie de sauter le pas (fou que je suis), Soul Sacrifice n’était clairement pas dans ma liste des jeux à avoir, premièrement a cause du genre assez redondant de ce type de jeu (Freedom Wars que j'avais fait sur PSTV m’était tombé des mains vers la fin), mais surtout que la version Delta aka la version finale du titre n’était pas sorti chez nous en physique (fuck le demat).Mais en découvrant qu'une des versions Asia etait en FR au meme titre qu’Oreshika, jme suis dit « pourquoi pas tenter »... et putin j'ai bien fait.- Cette ambiance sombre et triste- Ce chara et monster design de la class- Combats qui defoncent bien- Cette OST- Très bon(s) scenario(s)- Beau et Fluide- Tout les plus de cette version +- Formule un peu redondante du au genre- Doublage anglais en dents de scie- Impossible de jouer en Online avec la version ASIA sur un compte EUDeja ce qui nous capte d'entrée c'est cette ambiance dark fantasy mature et triste renforcée par sa divine OST. Les quelques chansons de Yasunori Mitsida sont juste magnifique, As Long as the People Hand Down le générique de la vrai fin est certainement l’une de ses masters pieces, que se soit en version chantée ou en instru (pas dispo dans l'OST officielle malheureusement).Coté design on est proche du sans faute, les persos sont stylisés a mort et les boss inspirées des contes et legendes sont pour les 3/4 ultra recherchés dans leur design, de la Blanche-Neige dont le visage a fusionnée avec un miroir, au Chaperons rouge qui n’est autre qu’un loup geant ou au 3 petits cochons fait d’un gros Cochon armée d’un bouclier et d’un fleau a tetes… de cochons. Les decors ne sont pas en reste avec certains lieux justes majestueux.Niveau gameplay les combats sont bourrins et speeds, on est loin de la lourdeur de certains titres du genre, ce qui fait qu’on ne s'ennuie pas malgrés le coté redondant du genre.Pour finir mention special a un point pas toujours évident pour ce type de jeu, a savoir un scenario principale et des mini scenario (exclusif a cette version delta) trés bien ecrits.Malheureusement je n’ai pas pu tester le Online, la version Asia ayant un code pour debloquer cette merde de passonline (heureusement que le PSN+ existait déjà a l’epoque de la PSV…), mais évidement ça ne peut fonctionner puisque Soul Sacrifice Delta est sortieuniquement en demat en europe et incorpore directement ce fameux pass. Heureusement les saves semblent compatible, mais bon pas envie de racheter le jeu en demat, surtout que pas sur qu'il y ait encore du monde.Heureusement il n'y a pas besoin de jouer a plusieurs pour finir le mode histoires et les 3/4 du contenu reste faisable seul avec des IA.