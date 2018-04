Aujourd’hui j'ai fini Bioshock Infinite le seul Bioshock que je n'avais pas fait a l’époque.Et que dire a part que ce jeu a une Direction Artistique de maladeFranchement c'est frustrant que les captures soit bloquer sur ce jeu il le mérite tellementJe trouve ça très intéressant d’être parti de Rapture et d'avoir un univers très coloré même si je regrette le coté trop action.Les DLC's sont aussi très sympaVous aviez aimé a l’époque ?

posted the 04/08/2018 at 09:48 PM by negan