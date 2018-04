Voici une Information autour du jeu Monster Hunter World et Bayonetta 2 :VgChartz a mis le Top à dater du 17 février 2018. Le jeu Monster Hunter World sur Ps4 serait premier. Nintendo aurait écoulé 186 189 Bayonetta 2 sur Nintendo Switch et Square-Enix 114 989 Secret of Mana Remake sur Ps4.Au niveau des consoles, la Ps4 serait première en approchant des 76 millions, et la Nintendo Switch approcherait des 15 millions...Source : https://www.vgchartz.com/weekly/43149/Global/